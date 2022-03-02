На Сочи надвигается шторм

2 мар. 14:16

Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением из-за сильного дождя и ветра, информирует пресс-служба городской администрации.

"3 марта с утра и до конца суток на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, сопровождающиеся усилением ветра до 15-18 м/с. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - предупреждают синоптики.

Кроме того, возможны резкие подъемы уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.