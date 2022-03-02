Украинские переговорщики уже сутки не дают о себе знать

2 мар. 14:00

Уже сутки украинские переговорщики, добирающиеся в Беларусь на второй раунд встречи с российской делегацией, не выходят на связь, а их мобильные телефоны отключены, - сообщил руководитель белорусского Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.

"Со вчерашнего дня почти со всем составом украинской делегации нет никакой связи, телефоны отключены", - сказал он сегодня в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

Следующий раунд консультаций Москвы и Киева должен пройти сегодня на территории Белоруссии - в Беловежской пуще, в МИД Беларуси уже заявили, что заканчиваются последние приготовления ко встрече.