Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине

2 мар. 13:48

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.

"Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", - сказал он, в ходе выступления на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.

В то же время канцлер подчеркнул, что немецкая сторона продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей гуманитарную помощь. "Санкции [против России] уже сейчас оказывают серьезное воздействие, некоторые - еще до того, как мы вообще их реализовали. Это, на мой взгляд, точно показывает, что мы приняли правильное решение", - указал Шольц.

Далее он отметил, что Германия и Израиль выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и продолжение переговоров между Москвой и Киевом.