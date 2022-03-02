Мединский продолжит быть главным переговорщиком с Украиной

2 мар. 13:07

Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, он остается главным российским переговорщиком", - сказал он.

По словам Пескова, российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины. Как передает ТАСС, очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Беларуси - в Беловежской пуще.