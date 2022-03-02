Турция, Египет и Тунис ждут туристов из России

2 мар. 12:54

В Ростуризме сообщили, что главные зарубежные туристические направления ждут россиян и заинтересованы в увеличении турпотока.

"Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов", - говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова накануне переговорила с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном. "Ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие туристических контактов между двумя странами. Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", - отметили в пресс-службе.

Также Догузова пообщалась с министрами туризма Египта и Турции Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Оба министра заверили, что никаких ограничений для туристов из России вводить не планируется и подтвердили заинтересованность в сотрудничестве.

"Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", - заключила Догузова.