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Центробанк запретил компаниям выплачивать дивиденды за рубеж

Центробанк запретил компаниям выплачивать дивиденды за рубеж

Центробанк сообщает, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам, кроме нерезидентов РФ.

Также регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.

В рамках борьбы с оттоком инвесторов и выводом средств с российского фондового рынка Центробанк запретил брокерам продавать российские ценные бумаги по поручению нерезидентов РФ, кроме того введен запрет профессиональными участникам финансового рынка выводить доходы и дивиденды по отечественным бумагам за границу, иностранным физическим и юридическим лицам.

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