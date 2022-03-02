Нефть и доллар бьют рекорды

Мировые цены на нефть продолжают рост: Brent взяла планку в $112,53 за баррель, прибавив в цене 7,14%, а апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 7,25%, до $110,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Последний раз такие цены отмечались 2 июля 2014 года.

Вместе с тем растет и доллар – в ходе торгов на Московской бирже американская валюта выросла до 109,19 рублей, обновив исторический максимум. Курс евро составил выше 122 рублей, тоже показав новый рекорд.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, цены растут не столько на выходе иностранных нефтяных компаний из России, сколько на общем неблагоприятном геополитическом фоне. "Трейдеры обеспокоены возможным сокращением поставок российской нефти и газа на мировые рынки. Уход западных компаний на поставки никак не влияет, поскольку почти все проекты, в которых они участвуют, уже прошли период основных капиталовложений. То есть рисков, связанных с изменением добычи нефти и газа, нет", - прежде всего сказал он.

"Проблема в другом. Присутствие западных компаний в нашем нефтегазовом комплексе было ценно не столько с финансовой точки зрения, сколько с точки зрения импорта технологий, приемов управления и организационных инноваций. Также они создавали и обеспечивали глобальные производственные цепочки, благодаря чему у наших проектов были устойчивые рынки сбыта. Таким образом, в краткосрочной перспективе для России ничего не меняется, но в долгосрочной перспективе наши нефтегазовые компании лишаются доступа к передовым технологиям, к современным стандартам менеджмента и в ряде случаев могут лишиться части рынков сбыта. Уже идет деградация этих цепочек, поскольку часть крупных трейдеров и транспортных компаний отказываются от российской нефти", - обратил внимание Алексей Белогорьев.

Рекордные цены на нефть и на доллар не означают столь же рекордных поступлений в бюджет России. "Естественно, России выгодны высокие цены, но стоит отметить, что вместе с ростом цен резко возросла, до исторических максимумов, ценовая разница между российскими сортами нефти и эталонными сортами, вроде Brent. В последние дни в среднем Urals торгуется лишь по $90 за баррель, то есть разница с Brent очень большая. Цены не обязательно долго будут держаться на такой высоте, поскольку нефть дороже $100 за баррель и риски, связанные с Россией, могут подвигнуть США быстро заключить ядерную сделку с Ираном и снять часть нефтяных ограничений с Венесуэлы, что вкупе даст рынку больше 1 млн баррелей в сутки. Возможно и достижение договоренности с Саудовской Аравией об ослаблении или разрыве соглашения ОПЕК+. Тогда цены вновь упадут", - предупредил экономист.

Мера, к которой Запад сейчас не станет прибегать точно – эмбарго на российские углеводороды. "Вводить эмбарго на поставки российской нефти и газа – это очень рискованный шаг с точки зрения дисбаланса международных рынков, он и так напряженный, и намного больший эффект даст снижение цен на нефть. Я думаю, как и в 2014 году, сейчас будут предприняты большие усилия, чтобы цены сбить", - заключил Алексей Белогорьев.