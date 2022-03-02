Украинским беженцам дадут вид на жительство в ЕС

2 мар. 12:32

Беженцам с Украины будет предоставлен вид на жительство в странах Евросоюза, доступ к образованию и рынку труда.

"Лицам, спасающимся от войны, будет предоставлена временная защита в ЕС, то есть им будет выдан вид на жительство, и они получат доступ к образованию и рынку труда", - предлагает Еврокомиссия.

24 февраля Россия начала операцию по демилитаризации Украины, с тех пор только в Польшу прибыли более 453 тыс жителей Украины.

ЕК рекомендует странам ЕС создать специальные механизмы экстренной поддержки для направления гуманитарной помощи и напоминает о возможности предоставления доступа в ЕС по гуманитарным соображениям.