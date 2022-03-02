Авиаторы Минвод все же отменили шесть рейсов

2 мар. 12:31

Международный аэропорт Минеральные Воды на Ставрополье функционирует в штатном режиме, но с отменой нескольких рейсов, - сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

"Работаем в штатном режиме - сегодня, 2 марта, отменены шесть рейсов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Так, отменен рейс 573/574 в Санкт-Петербург (Пулково), 6915/5916 в Москву, 203/204 в Липецк, 390/391 в Стамбул, 535 в Ростов-на-Дону/Белгород и 320 в Курск.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", с 3 по 7 марта российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минвод, выполнит дополнительные рейсы из/в Минводы для перевозки пассажиров рейсов, отмененных из-за временного закрытия воздушного пространства Юга России.