Психологическую помощь в Москве можно получить по номеру 051

2 мар. 12:16

В Москве все желающие могут обратиться за психологической помощью по номеру 051, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Кризисные ситуации и стрессовые состояния естественно сопровождают многих жителей мегаполисов. Сейчас тревога может быть еще более объяснима. <…> В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами", - рассказала Ракова.

Она добавила, что обратиться за помощью и поделиться переживаниями можно по номеру 051, а также в чате на сайте службы психологической помощи msph.ru. Также на сайте можно посмотреть онлайн-лекции и вебинары.

Все каналы психологической помощи в Москве работают круглосуточно, бесплатно и анонимно, напомнила Ракова.