Европа готовит четвертый пакет антироссийских санкций

2 мар. 11:57

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о скором появлении четвертого пакета санкции против России из-за ее военной операции на территории Украины.

"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД стран ЕС с американским госсекретарем Энтони Блинкеном", - цитирует дипломата ТАСС.

Глава ведомства отметил, что новые ограничения будут касаться крупных бизнесменов. "Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи. Мы работаем, уже есть новые списки", - подчеркнул Шалленберг.