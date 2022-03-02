Цена на газ в Европе подбирается к отметке в $2000

2 мар. 11:57

Сегодня впервые с 23 декабря цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1800 за 1 тыс кубометров, - показывают данные лондонской биржи ICE.

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1813,5 за 1 тыс кубометров, - передает ТАСС.

Рост биржевых котировок на газ – следствие того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после объявления о проведении специальной военной операции России на Украине. Также цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.