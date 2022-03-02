В России выявили еще 97,5 тыс случаев коронавируса

2 мар. 11:48

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 97 455 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Свердловской области - 4 868, Санкт-Петербурге - 4 514, Самарской области - 4 061. В Москве новых случаев 3 024, в Краснодарском крае - 2 395, в Московской области - 1 153, в Ставропольском крае - 777, в Крыму - 724, в Адыгее - 300, в Кабардино-Балкарии - 290, в Карачаево-Черкесии - 178, в Дагестане - 170, в Ингушетии - 72, в Северной Осетии - 53, в Чечне - 21.

Общее число инфицированных в России - 16 592 824.

Госпитализированы за сутки 11 754 человека, на 7,8% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении 183 530 человек, за все время - 13 931 995 человек.

Умерли за сутки 784 пациента, с начала пандемии - 353 230.