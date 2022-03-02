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Войска Беларуси усилили границу с Украиной

Войска Беларуси усилили границу с Украиной

Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси задействовал резервы погрангрупп, а также подразделения Минобороны для усиления охраны границы с Украиной и предотвращения проникновения диверсантов, - сообщили в комитете.

"Границу на западном и южном направлении усилили по приказу президента Александра Лукашенко с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе. Личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Пункты пропуска на белорусско-украинской границе с белорусской стороны функционируют в штатном режиме. Дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств не вводились, - добавили в ГПК, отметив, что ситуация на границе контролируема.

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