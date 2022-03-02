Посольство Украины в Москве закрывается?

2 мар. 11:36

Флаг Украины спущен с флагштока при здании консульства и посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве, также демонтирована вывеска диппредставительства, пишет ТАСС.

По периметру посольства дежурят полицейские, выставлено ограждение. Прием граждан ведомство остановило на прошлой неделе.

Сегодня прекратило работу генконсульство Украины в Санкт-Петербурге, у здания также дежурят правоохранители, ожидает загрузки грузовой автомобиль. Во вторник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил, что сотрудники генконсульства Украины в городе покинут Россию 2 марта.

Напомним, 24 февраля Киев принял решение разорвать дипломатические отношения с Москвой.