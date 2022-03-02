Угроза лавин закрыла подъем на Ай-Петри до 1 апреля

2 мар. 11:26

Власти Крыма из-за угрозы схода лавин до 1 апреля перекрыли проезд на излюбленную у туристов гору Ай-Петри, говорится в сообщении на сайте Минтранспорта республики.

"В связи с неблагоприятным прогнозом и сохраняющейся угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда на участках автомобильной дороги Бахчисарай - Ялта в приказ Министерства транспорта Республики Крым "О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Республики Крым" внесены изменения", - сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Кроме того, уточняется, что причиной перекрытия является высокая вероятность заторов и аварийных ситуаций.