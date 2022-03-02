Власти Казахстана решили снести резиденцию Токаева в Алматы (ВИДЕО)

2 мар. 11:25

Президентская резиденция в Алматы, которая сильно пострадала в ходе январских беспорядков, будет снесена, - рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"По решению президента страны Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена", - сообщил Берик Уали, добавив: на ее месте будет разбит сквер для горожан, передает Sputnik Казахстан.

Здание было разгромлено 5-6 января в ходе массовых беспорядков. На первом этаже был взорван автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей, от чего сильно пострадали все системы жизнеобеспечения. Были повреждены несущие конструкции второго этажа.