Россиянам предложили вкладывать деньги в золото

2 мар. 11:21

Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. В ведомстве считают вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов.

"Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%. Обратная операция - продажа слитка банку - возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан", - отметили в Минфине.

Отмена НДС на золото сделает его привлекательным для сограждан. "На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам", - уверен министр финансов Антон Силуанов.

В долгосрочной перспективе вложения в золото показывают свою прибыльность, подчеркнули в ведомстве.