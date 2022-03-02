Алиев и Макрон обсудили Украину

2 мар. 11:17

Лидеры Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и вопросы оказания гуманитарной помощи этой стране.

"1 марта президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора были обсуждены кризисная ситуация на Украине и вопросы оказания ей гуманитарной помощи", - информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Уточняется, что стороны также обменялись мнениями по энергетическим вопросам.