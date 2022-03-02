Зурабишвили призвала ЕС ускорить шаги по принятию Грузии

2 мар. 11:07

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что Евросоюзу нужно ускорить шаги по принятию страны в состав союза.

По ее словам, события на Украине создали "окно возможности" для ЕС, чтобы принять соседние страны, которые стремятся стать частью союза.

"Нам не нужно наводить (РФ) на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает... (ЕС) должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи", - сказала она в интервью британской газете Financial Times.