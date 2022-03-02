Казаки Ставрополья обсудили мобилизационные возможности

2 мар. 11:02

Ставропольские казаки провели внеочередной совет атаманов, на котором приняли решение в текущем 2022 году поставить в мобилизационный резерв 1134 человека, из которых будет сформирован отдельный казачий полк, - сообщает пресс-служба комитета края по делам национальностей и казачества.

Также краевое окружное казачье общество и Терское войсковое казачье общество объявили сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, - передает "АиФ-Ставрополье".

Атаманы составили обращение к жителям края, в котором призвали встать на защиту не только России, но и других братских государств, нуждающихся в помощи.

Будет создан гуманитарный коридор для доставки помощи. Предполагается, что колонна отправится шестого марта, - сообщил атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.