Европа осталась без российской стали

2 мар. 10:33

"Северсталь" объявила о прекращении поставок стальной продукции в Европу из-за санкций против основного владельца компании Алексея Мордашова, - сообщили в компании.

"Мы прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки", - говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс".

Ранее поставки в европейский регион осуществлялись по "коротким" контрактам, "длинных контрактов было не так много", - пояснил источник "Интерфакса".

Теперь компания "изучает различные варианты" переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.

Напомним, годом ранее около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки, более 30% продукции компании уходило на европейский рынок.