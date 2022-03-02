Российские военные полностью контролируют Херсон

Украинский приморский Херсон взят под полный контроль российскими военными, - сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт в Херсоне работают в повседневном режиме, а также продолжаются переговоры с властями по поддержанию функционирования объектов социальной инфраструктуры, - добавил официальный представитель российского оборонного ведомтсва, передает ТАСС.

Всего с начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ, среди которых - 51 пункт управления и узел связи украинских Вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция, - рассказал Конашенков.

Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов, - добавил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, специальная военная операция на Донбассе проходит в плановом порядке. "С военной точки зрения сопротивление украинских вооруженных сил бессмысленно. Они будут разгромлены, учитывая подавляющее превосходство российских вооруженных сил и вооружений, обеспечения господства в воздухе и наличия боевого опыта, приобретенного в Сирии. Через Сирию у нас прошел весь высший командный состав, весь летный состав, практически все командиры полков. Они имеют опыт ведения боевых действий, в том числе в гибридной войне", - сообщил он.

"Современная война отличается от тех войн, которые велись 70-80 лет назад, когда были сплошь фронты и массированные удары. Сегодня все-таки война другая. В этом плане виден разительный контраст между уровнем подготовки украинских и российских военнослужащих в пользу, разумеется, ВС РФ. Исключительно важный этап – попадание в котел украинской группировки в Донбассе. Она наиболее боеспособна, мотивирована, там более 100 тыс человек военнослужащих, включая ударную часть батальонов украинских националистов. Капкан на них захлопнулся, и главное теперь – позволят ли украинские военнослужащие открыть коридоры жителям республик, чтобы оттуда уйти, или же придется вести бои в условиях городской застройки, где ВСУ будут прикрываться населением как живым щитом", - рассказал Игорь Коротченко.

"Все крупные города Украины так или иначе будут переходить под российский контроль. Сопротивление бессмысленно, и никакие меры экономического давления на Путина со стороны Запада не окажут влияния на операцию. Мне кажется, ведущие лидеры G7 и НАТО поняли уже, что санкциями остановить операцию невозможно, она будет доведена до полного логического финала. Дальнейшие планы действий понятны – ликвидация котла в Мариуполе, установление контроля над всем востоком и юго-востоком Украины, выход к группировке российских войск в Приднестровье. Дальше движение на запад", - поведал главный редактор журнала "Национальная оборона".

"В свете тех санкций, которые объявлены, стоит ожидать, что цели операции будут скорректированы. Если раньше планы предусматривали проведение политических договоров и сохранение Зеленского у власти путем соответствующих изменений во внутренней и внешней политике Украины, включая признание статуса внеблокового государства, признание Крыма российским и признание независимости ДНР и ЛНР, то ввиду такого объема санкций, по моей личной оценке, Россия полностью возьмет под контроль всю Украину, включая западные регионы", - заключил Игорь Коротченко.