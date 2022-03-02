Каждый десятый россиянин думает о снятии наличных со счетов

2 мар. 10:22

Опрос Rambler&Co, проведенный 26-28 февраля показал, что о снятии наличных в последние дни задумался каждый десятый респондент, большинство не планирует никаких действий с финансами на своих счетах.

"Более половины (58%) опрошенных россиян не станут предпринимать никаких действий со своими финансами на счетах. 33% планируют открыть новый вклад. 9% задумались о снятии наличных средств со счетов", - сообщили аналитики.

Россияне намерены отказаться от лишних трат - 37%, пересмотреть бюджет - 29%, не планируют перемен - 24%.

Тяги к импульсивным покупкам после введения США и ЕС экономических санкций против России у опрошенных нет (74%), еще 16% думают о крупных покупках, но пока не решили, куда вложить деньги.

"Еще 41% признались, что у них и не было глобальных планов, у 38% они были, но остались неизменными. 12% столкнулись с переменами, но уже нашли альтернативные варианты", - добавили в Rambler.