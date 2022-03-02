В КБР закрывается госпиталь, где лечили пациентов с ковидом

2 мар. 10:15

В Кабардино-Балкарии готовят к закрытию госпиталь особо опасных инфекций, открытый на базе горбольницы Нальчика для лечения пациентов с коронавирусом, в связи со спадом заболеваемости в республике.

В регионе также возобновят проведение диспансеризаций. "За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 34%, на амбулаторном лечении находятся порядка семи тысяч человек, в госпиталях – 650. Готовим к закрытию госпиталь в первой городской больнице Нальчика, возобновляем оказание плановой медицинской помощи и диспансеризацию населения", - сообщил глава республики Казбек Коков.

Далее глава региона поручил держать на особом контроле вопросы лекарственного обеспечения, в том числе закупки лекарств для онкологических больных.