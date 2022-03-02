На Волыни позарились на белорусские фуры с грузом

2 мар. 9:58

На въезде на территорию таможенного поста "Доманово" Ратновского района Волынской области Украины у белорусских дальнобойщиков отобрали пять фур с товарами, - сообщил Следственный комитет Беларуси.

"Во время стоянки 24 февраля к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После этого они, угрожая применить оружие, заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", - рассказали в СК, передает "Интерфакс".

Отобранное имущество оценивается в 200 тыс евро, в СК Беларуси произошедшее квалифицировали как разбой, ведется следствие.