Максимальная ставка по вкладам в ВТБ достигла 21%

2 мар. 9:54

Банк ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, сообщает в среду пресс-служба кредитной организации.

"Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах - 8%, в евро - 7%. Изменения вступают в силу 2 марта", - сообщили в банке.

Ставка в 21% доступна при размещении средств на полгода, без возможности снятия и пополнения. Ставка автоматически повысится для клиентов, уже имеющих накопительный счет "Сейф".