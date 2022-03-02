В ЕС рассказали о необходимости антироссийских санкций

2 мар. 9:43

Европа поддерживает Украину, однако не собирается вести войну с Россией, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

"Санкции необходимы, но санкции сами по себе - это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения возникшей проблемы, и эти решения должны быть связаны с дипломатией. Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных", - цитирует главу дипломатии Союза ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас говорить о ядерной войне "чрезвычайно безответственно", так как, по его словам, в настоящее время вопрос о создании европейской армии на повестке дня сообщества не стоит. При этом представитель посоветовал странам-членам Союза улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.

"Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену", - добавил Боррель.