AmEx перестает с работать российскими санкционными банками

2 мар. 9:38

Американская финансовая компания American Express (AmEx) приостановила сотрудничество с российскими банками, подпавшими под санкции после начала военной операции России на Украине. Под ограничениями оказались ВТБ, Сбербанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк и ВЭБ.РФ, - пишет "Коммерсант".

"С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциями, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые подпали под влияние санкций, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", - говорится на сайте AmEx.