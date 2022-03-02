Санкции дадут творческий импульс российскому кино

2 мар. 9:36

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил о том, что импортозамещение в сфере кинематографа станет хорошим импульсом и сигналом для развития отечественной киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что накануне компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине.

"Голливудские фильмы ничего, кроме пропаганды агрессии и морального насилия, не несли и не способны нести. Идеологии, заложенной в них, не место в нашей стране", - высказал мнение он.

Шеремет отметил, что российский кинематограф может в разы превзойти по качеству и смыслу западную киноиндустрию.