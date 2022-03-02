Россиянам рекомендуют отказаться от посещения стран, которые ввели санкции

2 мар. 9:35

Ростуризм рекомендует россиянам по возможности не посещать страны, которые ввели санкции и ограничения против России.

"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию", - предупредили в ведомстве.

В Ростуризме напомнили, что отдохнуть россияне могут в Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ, Китае, Вьетнаме, Индии - это страны, "которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений".

Туроператорам рекомендуется приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России.