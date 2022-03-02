Сбербанк покинет европейский рынок

2 мар. 9:25

Сбербанк уйдет с европейского рынка в связи с аномальным оттоком денежных средств из дочерних компаний и угрозой безопасности сотрудников и отделений, сообщает пресс-служба банка.

"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка", - сказано в сообщении.

При этом банк подчеркнул, что из-за предписания ЦБ РФ он не в состоянии осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, которые в то же время обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством.

"Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", - добавили в пресс-службе.