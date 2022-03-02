Пентагон пообещал дальнейшую военную помощь Украине

США намерены продолжить оказывать военную помощь Украине, в том числе поставлять оружие, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин министру обороны Украины Алексею Резникову в ходе телефонного разговора во вторник.
Остин предложил поддержку украинскому народу в связи с продолжением специальной военной операции России, отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, США и их партнеры едины в решимости поддержать Украину.
"Остин и Резников условились сохранять тесную координацию действий в войне, которую начала Россия", - добавил Кирби.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поручил выделить в качестве безвозмездной военной помощи Украине до $350 млн.
США уже поставили на Украину вооружений более чем на $1 млрд,.