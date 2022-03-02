Московская биржа не будет работать и сегодня

2 мар. 9:12

Центробанк принял решение сегодня, 2 марта, не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, - говорится в сообщении регулятора в Telegram.

Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), драгоценных металлов и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", - передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в связи со складывающейся ситуацией накануне Банк России также принял решение не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, а также секции рынка СПФИ.