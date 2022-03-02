Мажилис утвердил сложение полномочий депутата Назарбаевой

Мажилис парламента Казахстана в среду утвердил досрочное сложение Даригой Назарбаевой депутатских полномочий.
"В связи с тем, что Назарбаева подала заявление о досрочном прекращении полномочий, Центральная избирательная комиссия вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении ее полномочий", - сказал на заседании, трансляция которого велась на сайте палаты, член ЦИК Асылбек Смагулов.
Депутаты поддержали это решение.
Заявление о сложении депутатских полномочий дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подала 25 февраля.
Назарбаева намерена полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
Должность депутата Мажилиса Назарбаева занимала с января 2021 года.