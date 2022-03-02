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В Ташкенте открылась гостиница с роботом-консьержем

В Ташкенте открылась гостиница с роботом-консьержем

Японский бренд HIS построил в Ташкенте четырехзвездочный отель Hotel Inspira-S Tashkent с роботом-консьержем, пишет Podrobno.uz.

В Узбекистане впервые гостей отеля будет встречать робот. Робот-консьерж способен сопровождать гостей внутри отеля, предоставлять информацию о ближайших туристических достопримечательностях и ресторанах.

Первый японский отель открылся в Алмазарском районе Ташкента, рядом расположены такие достопримечательности, как базар "Чорсу" и Старый город.

Номерной фонд гостиницы - 140, имеется королевский люкс площадью 77 кв м.

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