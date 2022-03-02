Ford приостановил деятельность в России

2 мар. 8:11

Американская компания Ford приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине.

"В связи со сложившейся ситуацией мы сегодня проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", - сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что Ford на протяжении нескольких лет сокращал работу в России - деятельность корпорации сводилась к производству коммерческих микроавтобусов и к продажам в России за счет миноритарной доли в совместном предприятии Sollers Ford.

Также в Ford сообщили о намерении перевести $100 тыс в специальный фонд на гуманитарные цели в поддержку Украины.

Поставки в России приостановили General Motors, Volkswagen, Volvo, Harley-Davidson.