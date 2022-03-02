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Байден: США не будут воевать на Украине

Байден: США не будут воевать на Украине

Президент США Джо Байден сообщил, что американские военные не будут воевать на Украине, однако США готовы "защищать каждый дюйм территории" НАТО.

"Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не поедут в Европу бороться на Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО", - заявил он, обращаясь к Конгрессу.

В настоящее время США мобилизует наземные, морские и воздушные силы, чтобы "защищать страны, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию".

По словам Байдена, Вашингтон и его партнеры сохранили единство в ситуации с Украиной - "последнее нападение (...) на Украину было преднамеренным и неспровоцированным".

Президент США убежден, что Путин отвергал попытки дипломатии и "думал, что Запад и НАТО не отреагируют". "И он думал, что сможет разделить нас дома. Но Путин ошибся. Мы были готовы", - сказал Байден.

США и партнеры, продолжил он, тщательно готовились к возможному вторжению на Украину. Против России вводятся "мощные экономические санкции".

"Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более $1 млрд прямой помощи", - рассказал американский президент.

"Я знаю, что новости о том, что происходит, могут казаться тревожными для всех американцев, но я хочу, чтобы вы знали: у нас все будет окей", - заверил Байден.

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