Байден: США не будут воевать на Украине

2 мар. 7:35

Президент США Джо Байден сообщил, что американские военные не будут воевать на Украине, однако США готовы "защищать каждый дюйм территории" НАТО.

"Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не поедут в Европу бороться на Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО", - заявил он, обращаясь к Конгрессу.

В настоящее время США мобилизует наземные, морские и воздушные силы, чтобы "защищать страны, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию".

По словам Байдена, Вашингтон и его партнеры сохранили единство в ситуации с Украиной - "последнее нападение (...) на Украину было преднамеренным и неспровоцированным".

Президент США убежден, что Путин отвергал попытки дипломатии и "думал, что Запад и НАТО не отреагируют". "И он думал, что сможет разделить нас дома. Но Путин ошибся. Мы были готовы", - сказал Байден.

США и партнеры, продолжил он, тщательно готовились к возможному вторжению на Украину. Против России вводятся "мощные экономические санкции".

"Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более $1 млрд прямой помощи", - рассказал американский президент.

"Я знаю, что новости о том, что происходит, могут казаться тревожными для всех американцев, но я хочу, чтобы вы знали: у нас все будет окей", - заверил Байден.