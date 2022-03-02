Голливудское кино уходит из России

2 мар. 7:51

Голливудские кинокомпании приостановили показы фильмов в России.

"Universal Pictures приостановила запланированные прокаты картин в кинотеатрах в России", - сообщает Universal.

В российский прокат не выйдет фильм "Белфаст" Кеннета Брана, номинированный на Оскар.

Кроме того, работу над оригинальными российскими кинопроектами прекратил стриминговый сервис Netflix.

Ранее о приостановке показов в России сообщили в The Walt Disney Company, в компании Paramount, в Sony Pictures. Компания Warner Bros. отложила российскую премьеру "Бэтмена".