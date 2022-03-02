Канада ввела санкции против Путина и российских министров

2 мар. 6:35

Власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных представителей российских властей, пишет издание Toronto Star.

Под санкции попали также премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко и руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.