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Канада ввела санкции против Путина и российских министров

Канада ввела санкции против Путина и российских министров

Власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина и ряда высокопоставленных представителей российских властей, пишет издание Toronto Star.

Под санкции попали также премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко и руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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