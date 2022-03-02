США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

2 мар. 6:14

Президент Джо Байден сообщил о принятом решении закрыть для России воздушное пространство США.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", - заявил Байден в обращении к Конгрессу, оно транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

Решение принято из-за российской военной операции на Украине. Минтранс США информирует, что уведомление будет касаться всех самолетов - сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией, всех рейсов - регулярных и чартерных.