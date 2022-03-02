Apple остановила продажи в России

2 мар. 3:25

Американская компания Apple приняла решение остановить продажи товаров в России. Об этом говорится в опубликованном заявлении корпорации.

В частности, прекращаются продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах Apple. Также компания вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне РФ и ограничения на использования системы платежей Apple Pay, передает РИА Новости.

"Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены. RT News и Sputnik News более не доступны для загрузки через App Store вне России", - отметили в Apple.