Кустарники и 250 тысяч цветов высадят в Астрахани

2 мар. 5:25

Улицы Астрахани уже скоро начнут украшать цветами, такое сообщение опубликовано на сайте мэрии.

В нем говорится, что специалисты тепличного хозяйства муниципального предприятия "Зеленый город" готовят рассаду к масштабной высадке, которая начнется, как только позволят погодные условия.

"В этом году клумбы города украсят циния, хризантемы, сальвия, бархатцы. Как только погода станет стабильно теплой, приступим к переносу рассады в открытый грунт. Весной мы планируем высадить порядка 250 тысяч цветов", - рассказала начальник тепличного участка "Зеленого города" Наталья Гейн.

Весенняя высадка цветов пройдет во всех районах города, в центре появятся и новые розарии.

Помимо этого, в Астрахани высадят порядка 6 тыс кустарников и деревьев, адаптированных под местный климат, - это акация, клен, береза, катальпа.