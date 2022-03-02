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Постпреды стран ЕС дали добро на отключение ряда российских банков от SWIFT

Постпреды стран ЕС дали добро на отключение ряда российских банков от SWIFT

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили яд санкций против России, в том числе по отключению ряда российских банков от международной системы SWIFT. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице французского председательства в Совете ЕС в социальной сети Twitter.

"Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - сказано в заявлении.

Данные меры будут опубликованы в "Официальном журнале ЕС", после чего вступят в силу, передает ТАСС.

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