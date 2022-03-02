Постпреды стран ЕС дали добро на отключение ряда российских банков от SWIFT

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили яд санкций против России, в том числе по отключению ряда российских банков от международной системы SWIFT. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице французского председательства в Совете ЕС в социальной сети Twitter.
"Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций", - сказано в заявлении.
Данные меры будут опубликованы в "Официальном журнале ЕС", после чего вступят в силу, передает ТАСС.