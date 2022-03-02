В КНР призывают Россию использовать CIPS вместо SWIFT

Эксперты из государственных СМИ КНР говорят, что китайская система Cross-border Interbank Payment System (Международная межбанковская система платежей) может помочь России пережить отключение от западной платежной системы SWIFT, пишет Asia Times.

Агентство "Синьхуа" и сайт Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Китая цитируют ряд китайских экспертов, которые уверены, что Россия серьезно не пострадает от отключения от SWIFT, поскольку у нее есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная в 2014 году после присоединения Крыма. По мнению аналитиков, CIPS и СПФС будут продолжать развиваться и станут важным глобальным межбанковским инструментом.

Китайские комментаторы убеждены, что Россия может пережить очередной раунд западных санкций в связи с ситуацией на Украине, поскольку у нее не так много долларовых активов.

Европейские страны также пострадают от запрета на SWIFT, поскольку стоимость закупки российских энергоносителей для них возрастет. В субботу Европейская комиссия объявила о готовности отключить определенные российские банки от системы SWIFT, тем самым поддержав Украину. По словам Комиссии, отключение банков от платежного инструмента ограничит их возможности проведения международных операций. ЕК также предупредила, что введет ограничительные меры против ЦБ, чтобы помешать ему задействовать международные резервы для противодействия влиянию международных санкций.

Китайские государственные СМИ назвали отключение от SWIFT российских банков ”финансовым ядерным оружием”, добавив при этом, что запрет создаст новые возможности для CIPS. Тан Ялин, директор Китайского исследовательского института Forex Investment Research, говорит, что ввиду близких торговых отношений между Россией и Европой, отключение от SWIFT - обоюдоострый меч, который навредит обеим сторонам.

Тянь Девэнь, заместитель директора Института европейских исследований Академии общественных наук Китая, напоминает, что большинство европейских стран в основном используют SWIFT для покупок российских энергоносителей. Поэтому отключение российских банков от SWIFT и на них окажет влияние.

В статье, опубликованной ЦК Коммунистического союза молодежи Китая, приводятся слова Яна Сию, научного сотрудника Китайского института международных исследований, который уверен, что Россия сможет пережить отключение от SWIFT, благодаря собственной международной платежной системе, созданной в 2014 году, и дедолларизации, инициированной в 2018 году.

Ян считает, что запрет на SWIFT ознаменовал начало затяжной войны, начатой ЕС и Европой против России, однако они сами пострадают от инфляционного давления, поскольку больше не смогут покупать дешевую российскую энергию.

"Синьхуа" утверждает, что у России на конец 2021 года было всего $5,43 млрд в государственных облигациях США и менее $1 млрд в американских акциях и корпоративных облигациях. По данным веб-сайта китайской платежной системы, первая фаза CIPS была начата в октябре 2015 года. Среди первых прямых участников 19 коммерческих банков Китая, еще 176 партнеров - косвенные участники из более 50 стран и регионов мира.

Пекин считает CIPS краеугольным камнем развития инфраструктуры финансового рынка в Китае, отмечая серьезный прогресс в создании современной платежной системы, которая обеспечивает операции в юанях как внутри страны, так и за рубежом и ускоряет интернационализацию валюты.

В мае 2018 года началась вторая фаза эксплуатации CIPS: в системе были представлены дополнительные функции, включая расчеты в юанях между местными и международными участниками в течение дня. В понедельник с помощью CIPS было совершено 15225 трансграничных транзакций на сумму 463,97 млрд юаней ($73,4 млрд).

В прошлом году общий объем бизнес-переводов в рамках CIPS составил 79,6 трлн юаней, увеличившись на 75% по сравнению с 2020 годом.

В настоящее время системой CIPS пользуются 75 прямых и 1205 косвенных участников. Среди европейских прямых участников Лондон, Франкфурт, Цюрих, Париж, Люксембург, Венгрия и Россия. У российской СПФС - 400 участников в таких странах как Китай, Куба, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.

SWIFT используется 11 тыс. финансовыми учреждениями в 200 странах мира, в том числе и 600 китайскими банками.

В связи с запретом на использование SWIFT Центральный банк России в понедельник поднял ключевую ставку до беспрецедентных 20% с 9,5% с целью поддержать рубль, стоимость которого по отношению к доллару упала на 30%. Он также распорядился, чтобы компании продали 80% своей валютной выручки.

Запрет на использование SWIFT не означает, что Россия не сможет продолжать международную торговлю и экспортировать товары, поскольку СПФС и CIPS могут стать альтернативными вариантами, уверен Дун Сяопэн, заместитель главного редактора китайской Securities Daily. Он напомнил, что после того как ЦБ Ирана и другие финансовые организации страны были отключены от SWIFT в конце 2018 года, ИРИ потеряла половину своего дохода от экспорта нефти и 30% от внешней торговли.

В январе 2019 года для поддержки транзакций между Европой и Ираном в обход американских санкций был создан Инструмент поддержки торговых обменов (Instex).

”С точки зрения инклюзивности и адаптивности CIPS можно сравнить со SWIFT, - считает Дун. - Конечно, СПФС и CIPS не такие масштабные, как SWIFT с точки зрения количества участников и пользователей, но в долгосрочной перспективе, вполне возможно, что обе системы или какая-то одна станет важной региональной и даже глобальной инфраструктурой со значительным влиянием”. Дун добавил, что Россия также может использовать валютные свопы для расчетов во внешней торговле без SWIFT, хотя такой метод и представляется довольно сложным.