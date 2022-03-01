В России ограничили доступ к "Дождю"*

1 мар. 23:50

В России ограничили доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что "Эхо Москвы" и "Дождь" целенаправленно размещали на систематической основе информационные материалы, содержащие ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на Украине.

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь".