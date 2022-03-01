Россию лишили чемпионата мира по волейболу

1 мар. 23:44

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин перенесут из России, сообщает пресс-служба Международная федерация волейбола.

Как отмечается, соответствующее решение было принято на фоне действий России на Украине. "В связи с этим было принято решение вывести из России организацию чемпионата мира по волейболу среди мужчин, запланированного на август и сентябрь 2022 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новое место проведения турнира будет объявлено позднее.

Напомним, чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России.