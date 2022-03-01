Польша начала изымать российскую недвижимость в Варшаве

1 мар. 22:59

В Польше начался процесс изъятия российской недвижимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.

В МИД отметили, что ведомство обратилось в компетентные органы госуправления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, которые находятся в незаконном владении РФ,

Речь идет об объектах недвижимости, расположенных по адресу: Собеского 100 и Келецкая 45". В здании по адресу Келецкая 45 находится школа при посольстве России в Польше

В здании по адресу Собеского 100 ранее проживали российские дипломаты, а в здании по адресу Келецкая 45 сейчас находится школа при посольстве России в Польше.