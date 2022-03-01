Украина назвала условие для переговоров с Россией

1 мар. 22:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в совместном интервью агентству Reuters и телеканалу CNN, что для полноценных переговоров с Россией необходимо, чтобы РФ прекратила обстреливать украинские города.

По словам украинского лидера, если Москва согласится отвести войска на позиции, которые они занимали шесть дней назад, то это будет "признаком того, что они [Россия] готовы к миру". "В обратном случае - это трата времени", - пояснил он.

При этом Зеленский не дал однозначного ответа относительно перспектив дальнейших переговоров Россией. "Посмотрим", - сказал президент Украины.