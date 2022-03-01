Вице-премьер Белоусов встретится с представителями крупного бизнеса в России

1 мар. 21:58

В среду, 2 марта, состоится встреча первого вице-премьера России Андрея Белоусова с крупным бизнесом - членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства.

По его словам, во встрече будут участвовать владелец ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, акционер и член совета директоров "Магнита" Александр Винокуров, зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрей Гурьев, глава "Газпромнефти" Александр Дюков, глава "Сибура" Дмитрий Конов, глава "Норникеля" Владимир Потанин, владелец группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, глава совета директоров "Еврохима" Игорь Нечаев, вице-президент "Лукойла" Андрей Кузяев, первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов, передает ТАСС.

По видеосвязи будут участвовать глава "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, председатель совета директоров АО "Объединенная металлургическая компания" Анатолий Седых.